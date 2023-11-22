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Володин передал Си Цзиньпину добрые пожелания от Путина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином передал ему «теплые слова и добрые пожелания» от президента России Владимира Путина. Детали их встречи привела пресс-служба нижней палаты парламента.

«Прежде всего, хочу вам передать теплые слова от нашего президента, добрые пожелания Владимира Владимировича Путина. Во многом именно благодаря вашим отношениям с нашим президентом сегодня наши страны не только стратегические партнеры, но и стратегические друзья»,— подчеркнул Вячеслав Володин.

Си Цзиньпин, в свою очередь, отметил, что Вячеслав Володин всегда активно работал над развитием китайско-российских отношений. «Вы внесли и вносите положительный вклад в укрепление традиционной дружбы наших народов»,— добавил он.

Председатель КНР подчеркнул, что Пекин вместе с Москвой готов углублять двусторонние отношения, «характеризующиеся вечным добрососедством и всеобъемлющим стратегическим взаимовыгодным сотрудничеством». По словам господина Си, Китай и Россия при совместной работе смогут «придать больше стабилизирующей силы процветанию и стабильности во всем мире».

Делегация Госдумы во главе с Вячеславом Володиным прибыла с официальным визитом в Китай 21 ноября. В ходе поездки представители российского парламента также встретились с руководством Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). Стороны договорились об углублении сотрудничества Госдумы и ВСНП для создания правовой основы развития России и Китая.

О последней встрече Владимира Путина и Си Цзиньпина — в материале «Ъ» «Руки на поясе».

Милена Костерева

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