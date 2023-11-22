В Курганской области раскрыто двойное убийство, совершенное 17 лет назад

Сотрудники Куртамышского межрайонного отдела следственного управления Следственного комитета России по Курганской области установили и задержали подозреваемого в убийстве местного жителя, пропавшего без вести в 2006 году. В ходе расследования выяснилось, что жертв было две, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Преступление произошло в селе Казак-Кочердык Целинного района. «В рамках работы группы по раскрытию преступлений прошлых лет сотрудники полиции, следователи и следователи-криминалисты возобновили поиски лица, причастного к совершению преступления»,– в результате был найден и допрошен свидетель убийства пропавшего местного жителя. На основании его показаний следователи установили личность подозреваемого. Его задержали в Еманжелинске Челябинской области, где он сейчас проживает. На допросе он во всем признался и рассказала, что убил не одного, а двух человек.

«Из показаний задержанного следует, что в ноябре 2006 года он находился в доме одного из потерпевших в нетрезвом состоянии. В ходе ссоры мужчина накинул на шею хозяина дома простыню и задушил его, затем совершил убийство второго участника застолья. Тела убитых подозреваемый сокрыл в выгребной яме, забросав их строительным мусором»,– говорится в сообщении. Вскоре заурелец покинул поселок.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц). В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.

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