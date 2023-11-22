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Началась продажа билетов на мультимодальный маршрут до «Солнечной долины»

Началась продажа билетов на проезд по мультимодальному маршруту из Челябинска на горнолыжный курорт «Солнечная долина». Как сообщают в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги, первый рейс запланирован на 2 декабря. Из областного центра до ГЛК можно будет добраться за 1 час 50 минут.

Пригородный поезд из Челябинска будет отправляться в 8:45 и прибывать в Миасс в 10:04. Далее пассажиры, купившие билет на мультимодальный маршрут, будут пересаживаться на автобусный трансфер и окажутся в «Солнечной долине» в половине одиннадцатого. Обратный трансфер от горнолыжного комплекса до Миасса будет организован в 16:20, отъезд с миасского вокзала в Челябинск — в 17:18.

Перевозки этим маршрутом будут осуществляться по выходным и праздничным дням. В вагонах есть места для хранения горнолыжного оборудования.

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