В Саратове главу офиса сотового оператора подозревают в торговле личными данными
Руководитель саратовского офиса продаж одного из операторов мобильной связи мог передавать данные пользователей третьим лицам, сообщает управление ФСБ по региону.
Уголовное дело возбуждено по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации (ч.3 ст. 272 УК РФ). Фигурант находится в статусе подозреваемого. О мере пресечения силовики не сообщают, но уверяют, что противоправная деятельность пресечена.
По данным ФСБ, сотрудник компании передавал сведения за вознаграждение.
В случае, если вина фигуранта будет доказана, ему грозит до семи лет лишения свободы.
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