Интерес свердловчан к зарубежным направлениям за год вырос на 40%

У жителей Свердловской области интерес к зарубежным направлениям увеличился на 40% по сравнению с прошлым годом, сообщил на пресс-конференции президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам господина Мальцева, популярными зарубежными направлениями у уральцев являются Таиланд, Вьетнам, Шри-Ланка. Из Екатеринбурга в Таиланд есть рейсы в Бангкок, Паттайю и на Пхукет, во Вьетнам — на о. Фукуок. «С 4 ноября авиакомпания Red Wings осуществляет рейсы по направлению Шри-Ланка. Сейчас изучаем возможность прямого авиасообщения с островом Лангкави, Малазийя»,— добавил господин Мальцев.

По его словам, до конца года спрос по внутрироссийским направлениям составит +40-65% по сравнению с показателями прошлого года. Среди направлений наиболее интересными традиционно являются Москва, Санкт-Петербург, Сочи. Приобретают популярность Кавказ, минеральные воды, Кабардино-Балкария. Кроме того, у свердловчан отмечен рост интереса к Пермскому краю и Челябинской области.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что стоимость зарубежных поездок увеличилась в среднем на 25% из-за роста курса валют, а стоимость путешествий по России — на 10–15%.

Анастасия Таначева

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