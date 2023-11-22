На площади перед вокзалом Пермь II открыли мобильный пункт приема в армию

Рядом с вокзалом Пермь II начал работу мобильный пункт приема на военную службу по контракту. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Специалисты, работающие в брендированном павильоне, готовы проинформировать жителей о тех возможностях, которые предоставляет служба по контракту. Любой желающий может получить здесь всю необходимую информацию от представителей вооруженных сил России.

Процедура поступления на службу по контракту в таком пункте максимально упрощена. Здесь можно оставить заявление на прохождение военной службы. Заявления принимаются от жителей в возрасте от 18 до 65 лет.