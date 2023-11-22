В Туймазинском районе расследуют ДТП с участием автобуса

Сегодня на дороге Октябрьский — Туймазы в Туймазинском районе столкнулись автомобиль Lada Granta и автобус НефАЗ, следовавший по маршруту из Октябрьского в Туймазы, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Башкирии. От удара водитель Lada Granta погиб, а автобус столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris и слетел в кювет. В салоне НефАЗа находились 33 пассажира и водитель, двоих человек госпитализировали в больницу. В Hyundai пострадавших нет.

На место аварии выехал исполняющий обязанности Туймазинского межрайонного прокурора Искандар Сахибгареев, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии. «Надзорное ведомство контролирует установление всех обстоятельств случившегося»,— отмечается в сообщении.

Майя Иванова

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