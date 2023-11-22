В Новосибирске вновь перенесли сроки сдачи инфекционной больницы

В Новосибирской области перенесли сроки сдачи новой инфекционной больницы на 2024 год, заявил губернатор региона Андрей Травников во время прямой линии на телеканале «ОТС».

Соглашение по строительству инфекционной больницы минздрав области заключил со строительным холдингом К1 еще в сентябре 2021 года в рамках государственно-частного партнерства. Инициатор проекта — ООО «Проекты развития 2».В июне того же года власти оценивали ориентировочную стоимость медучреждения в 4,5 млрд руб. Тогда же сообщалось, что с 1 июля начнется основной этап строительства.

Летом прошлого года власти заявили, что работы по возведению медучреждения идут в соответствии с графиком и завершение объекта намечено на третий квартал 2023 года. При этом изначально планировалось, что больница будет сдана до конца 2022 года. В сентябре того же года, министр экономического развития Лев Решетников заявил, что после госэкспертизы проекта стоимость строительства инфекционной больницы на 504 койко-мест увеличилась до 13,5 млрд руб. (с НДС), из которых 2 млрд руб. – федеральный грант. Общий платеж по концессии таким образом составил 16,5 млрд руб.

Согласно проекту в составе инфекционной больницы планируется шесть лечебных отделений, отделение функциональной диагностики, реанимации, интенсивной терапии и рентгенологическое, а также пять лабораторий, оперблок, хозяйственный и пищевой блок и собственная котельная. Кроме того, учреждение будет оборудовано вертолетной площадкой для санитарной авиации.

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Александр Киселев