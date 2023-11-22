Жители Удмуртии в октябре читали детективы Александры Марининой и дебют ижевского блогера

Самыми популярными электронными и аудиокнигами в октябре в Удмуртии были детективы Александры Марининой и дебютное произведение блогера из Ижевска Надежды Шокиной. Такую статистику приводит книжный сервис Литрес на основе данных по количеству проданных экземпляров в сервисе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Наибольшей популярностью в Удмуртии, как и в целом по России, пользовались книги в жанрах фэнтези, фантастика, любовные романы, психология и мотивация, знания и навыки, а также современные детективы.

Первое и второе место в топе приобретенных электронных и аудиокниг занимают соответственно второй и первый тома «Дебютной постановки» (16+) известного автора детективов Александры Марининой. На третьем месте у читателей из Удмуртии оказалась книга «Покинутые. Правдивые истории о трагических судьбах и поиске счастья» (16+). Ее написала известный ижевский блогер Надежда Шоркина.

Четвертое место в списке заняла легкая проза Марии Метлицкой «С видом на Нескучный» (16+), пятое — бестселлер по саморазвитию «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя» (16+) от Ольги Примаченко.

Также в топ-10 попали яркие представители боевой фантастики и фэнтези — «Армада Вторжения» (16+) Макса Глебова и «Антидемон. Книга 6» (16+) Сержа Винтеркея. Большой интерес пользователей Литрес вызвало продолжение серии «Ревизор: возвращение в СССР» (16+) из жанра альтернативной истории. Авторы — Серж Винтеркей и Артем Шумилин. Опубликованная в самом конце сентября новая аудиокнига «Путешествие в Элевсин» (18+) Виктора Пелевина тоже вошла в топ самых приобретаемых произведений. Замыкает десятку черновик киберпанка от Романа Прокофьева «Звездная Кровь-5. Вечность» (18+).