Мошенники пытаются уличить нижегородских чиновников в поддержке ВСУ
Нижегородским чиновникам среднего звена стали поступать сообщения якобы от их руководства. В переписке мошенники, создавшие фейковые аккаунты министров и глав городов, говорят подчиненным, что ими интересуется ФСБ.
Мэр Арзамаса Александр Щелоков (на переднем плане)
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Глава Арзамаса Александр Щелоков опубликовал скриншот переписки с коллегой в одном из мессенджеров. От аккаунта под его именем и с его фотографией мошенники сообщают подчиненной главы Арзамаса, что в администрацию приходили силовики и сообщили, что в городе действует группа людей, которые перечисляют деньги вооруженным силам Украины. Дальше фальшивый чиновник поинтересовался, может ли сотрудница сообщить что-либо по этому поводу.
Похожие сообщения 22 ноября стали поступать подчиненным министра информационной политики и взаимодействия со СМИ Нижегородской области Полины Буяновой. Она уточнила, одновременно с сообщениями через Telegram могут поступать звонки от абонента с аббревиатурой УФСБ в названии.
В правительстве предостерегают, что это ложные аккаунты и от реальных людей и ведомств такие звонки поступать не могут.