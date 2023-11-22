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обновлено 14:13

Мошенники пытаются уличить нижегородских чиновников в поддержке ВСУ

Нижегородским чиновникам среднего звена стали поступать сообщения якобы от их руководства. В переписке мошенники, создавшие фейковые аккаунты министров и глав городов, говорят подчиненным, что ими интересуется ФСБ.

Мэр Арзамаса Александр Щелоков (на переднем плане)

Мэр Арзамаса Александр Щелоков (на переднем плане)

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Мэр Арзамаса Александр Щелоков (на переднем плане)

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Глава Арзамаса Александр Щелоков опубликовал скриншот переписки с коллегой в одном из мессенджеров. От аккаунта под его именем и с его фотографией мошенники сообщают подчиненной главы Арзамаса, что в администрацию приходили силовики и сообщили, что в городе действует группа людей, которые перечисляют деньги вооруженным силам Украины. Дальше фальшивый чиновник поинтересовался, может ли сотрудница сообщить что-либо по этому поводу.

Похожие сообщения 22 ноября стали поступать подчиненным министра информационной политики и взаимодействия со СМИ Нижегородской области Полины Буяновой. Она уточнила, одновременно с сообщениями через Telegram могут поступать звонки от абонента с аббревиатурой УФСБ в названии.

В правительстве предостерегают, что это ложные аккаунты и от реальных людей и ведомств такие звонки поступать не могут.

Андрей Репин

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