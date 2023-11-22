Зарплата пензенских врачей превысила 73 тысячи рублей

В Пензенской области средняя зарплата врачей и фармацевтов с высшим образованием составила почти 73,8 тыс. руб. в месяц, сообщает пресс-служба Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС).

«Индикативные показатели уровня среднемесячной заработной платы рассчитываются исходя из прогнозного значения среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Пензенской области на 2023 год — 35 050,00 рублей», — отметили в ведомстве.

В то же время средняя заработная плата среднего медицинского и фармацевтического персонала превысила 36 тыс. руб. По данным ТФОМС, эта цифра составляет 103,5 % от значения индикативного показателя.

Никита Маркелов

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