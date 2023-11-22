В Ярославском районе в школе нашли просроченное мясо

В школе в Ярославском районе нашли просроченное мясо, которое утилизировано по документам. Об этом сообщает аппарат уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Фото: уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области

В аппарате уточнили, что кроме просроченного мяса продукты хранились без документов соответствия и оприходования на производстве и без маркировки суточных проб. Также в школе использовались продукты, запрещенные для употребления школьниками, еда подавалась с нарушениями температурного режима.

«По выявленным нарушениям вынесено заключение, которое направлено в контролирующие органы для принятия мер реагирования»,— прокомментировал детский омбудсмен Михаил Крупин.

Алла Чижова