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В Ярославском районе в школе нашли просроченное мясо

В школе в Ярославском районе нашли просроченное мясо, которое утилизировано по документам. Об этом сообщает аппарат уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области.

Фото: уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области

Фото: уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области

В аппарате уточнили, что кроме просроченного мяса продукты хранились без документов соответствия и оприходования на производстве и без маркировки суточных проб. Также в школе использовались продукты, запрещенные для употребления школьниками, еда подавалась с нарушениями температурного режима.

«По выявленным нарушениям вынесено заключение, которое направлено в контролирующие органы для принятия мер реагирования»,— прокомментировал детский омбудсмен Михаил Крупин.

Алла Чижова

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