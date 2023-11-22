В Апшеронске на пенсионера завели дело за поджог архива полиции

В Апшеронске завели уголовное дело на пенсионера, который поджег здание полиции, испытывая неприязнь к начальнику отдела по вопросам миграции ОМВД России по Апшеронскому району. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

68-летний пенсионер, проживающий на Кубани с 1996 года, является лицом без гражданства. Он испытывал неприязнь к начальнику отдела по вопросам миграции отдела МВД, связанную со служебной деятельностью. 21 ноября он пришел в здание отдела. В кабинете начальника не было. Тогда он дождался, пока из помещения архива выйдет сотрудница. Он оттолкнул ее от входной двери, разлил в ее кабинете на документацию принесенную с собой легковоспламеняющуюся жидкость и поджег. Возгорание правоохранители оперативно ликвидировали самостоятельно.

Мужчину задержали на месте полицейские. Было возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника полиции (ст. 317 УК РФ). Следователи скоро изберут ему меру пресечения.

Пенсионер является уроженцем Таджикистана. От его действий пострадал старший дежурный, отравившийся продуктами горения.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram