Студенты разработали веб-сервис для борьбы с незаконной торговлей в Анапе

Группа студентов НИТУ МИСИС MISIS Banach Space заняла первое место на хакатоне «ЛЦТ. Краснодарский край» за разработку системы обнаружения объектов незаконной торговли с помощью компьютерного зрения. Компанией-заказчиком разработки стала администрация города Анапа. Об этом сообщает пресс-служба Университета науки и технологий МИСИС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: пресс-служба Университета науки и технологий МИСИС Фото: пресс-служба Университета науки и технологий МИСИС Следующая фотография 1 / 2 Фото: пресс-служба Университета науки и технологий МИСИС Фото: пресс-служба Университета науки и технологий МИСИС

Команда студентов смогла разработать веб-сервис, который может выявлять объекты незаконной торговли по видеозаписям и в режиме реального времени по кадрам с камер городского наблюдения. Участники команды MISIS Banach Space смогли добиться высокой точности результатов обнаружения объектов благодаря дополнительному анализу результатов и кластеризации возможных точек остановки недобросовестных продавцов.

«В сервисе предусмотрена возможность дополнительного обучения модели через пользовательский интерфейс разметки (выделения объекта) на кадре видео. Кроме того, можно группировать камеры и видеозаписи по критериям, а также настраивать разные права доступа»,— отмечает пресс-служба НИТУ МИСИС.

Призерами хакатона стали еще четыре команды от Университета МИСИС. Общая сумма их выигрыша составила 800 тыс. руб. Организаторами хакатона выступили Агентство инноваций Москвы совместно с Фондом развития инноваций Краснодарского края.

Анастасия Назарова