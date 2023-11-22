Зарубежные СМИ: На каких условиях Израиль и «Хамас» установили временное перемирие?

«Хамас» и Израиль договорились о первом прекращении огня за шесть недель конфликта. Гуманитарная пауза продлится четыре дня. За это время палестинская группировка должна отпустить 50 заложников. В обмен Израиль освободит из тюрем 150 заключенных. В обоих случаях речь идет о женщинах и несовершеннолетних. Кроме того, в период прекращения огня в сектор Газа пропустят сотни грузовиков с гуманитарной помощью. Такую сделку во вторник вечером одобрило правительство Израиля, ее детали подтвердили и в «Хамасе». Там уточнили, что достигнуть договоренностей удалось при участии США и Катара. Обмен заложниками, как ожидается, начнется 23 ноября. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ronen Zvulun, Reuters Фото: Ronen Zvulun, Reuters

Сейчас в заложниках у «Хамаса», по заявлениям самой группировки, остаются 240 человек, захваченных во время нападения на юг Израиля в начале октября. Правительство страны 21 ноября пообещало, что все они вернутся домой. Гуманитарная пауза еще не началась, однако власти не исключают, что она может продлиться дольше, чем четыре дня. Освобождение каждых 10 человек приведет к дополнительным суткам режима прекращения огня.

Для офиса Биньямина Нетаньяху это было непростое решение, но давление на израильские власти внутри страны и со стороны международного сообщества усилилось, отметила британская The Guardian. Семьи заложников развернули громкую кампанию по возвращению захваченных граждан, 20 ноября они добились встречи с членами израильского военного кабинета. В результате вооруженного нападения на север сектора Газа живым удалось спасти лишь одного человека, напоминает издание.

В заложниках у «Хамаса» остается еще шесть граждан США, один считается пропавшим без вести. Это означает, что администрация Джо Байдена продолжит играть решающую роль в продолжении переговоров между сторонами конфликта, пишет The Washington Post. И хотя Белый дом поддерживает Израиль, там предостерегают властей от жертв среди мирного населения. США заявили, что не поддержат военное продвижение на юг без «целостного плана по защите резко возросшего гражданского населения». Речь идет о сотнях тысяч палестинцев, которые переехали туда из северных регионов.

Американские чиновники обсуждали прекращение огня с Катаром, Египтом и Израилем последние пять недель, выяснила The New York Times. И эта ситуация показывает, что разрыв между Белым домом и премьер-министром Биньямином Нетаньяху усугубляется. Если администрация Байдена попытается использовать сделку, чтобы добиться долгосрочного прекращения огня и перейти к вопросам будущего Палестины и Израиля, это может еще больше обострить отношения лидеров, особенно если боевые столкновения продолжатся, заключает издание

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