Андрей Прямилов сохранил за собой пост главы минфина Самарской области

Андрей Прямилов сохранил за собой пост министра управления финансами Самарской области. Решение о назначении принял губернатор Дмитрий Азаров.

Министр управления финансами Самарской области Андрей Прямилов

Фото: Правительство Самарской области

Министр финансов региона работает вместе с главой области много лет. В 2006–2008 годах он возглавлял департамент финансов администрации Самары. Тогда же Дмитрий Азаров работал в мэрии в должности первого заместителя главы города.

В 2008 году Андрей Прямилов вслед за господином Азаровым перешел в министерство природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области. На тот момент Дмитрий Азаров стал министром, а Андрей Прямилов — его замом, главой департамента финансового планирования, правового и кадрового обеспечения ведомства. В октябре 2010 года после избрания Дмитрия Азарова мэром Самары Андрей Прямилов вернулся в городскую администрацию и снова стал руководителем департамента финансов. Но в августе 2015 года он ушел с поста по своему желанию.

Андрей Прямилов, как и Дмитрий Азаров, является выходцем из структур холдинга «Волгапромгаз». Он руководит министерством управления финансами с октября 2017 года.

Евгений Чернов