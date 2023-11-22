В Апшеронске задержали подозреваемого в поджоге отдела по вопросам миграции

Пожилого жителя Апшеронского района Кубани задержали по подозрению в поджоге. Мужчина поджег кабинет отдела по вопросам миграции в Апшеронске, заявили в пресс-службе краевого ГУ МВД.

По данным ведомства, 68-летний мужчина дождался, пока из помещения архива выйдет сотрудница, оттолкнул ее от входной двери, проник в кабинет, разлил там жидкость из принесенной бутылки с растворителем и поджег. После этого пенсионер покинул помещение, его задержали, заявили в ГУ МВД.

Возгорание локализовали до приезда пожарных. Испорчен оказался уничтожитель бумаги, закоптились стены и потолок кабинета.

В ведомстве заявили, что задержанный и его жена долгое время живут на территории страны по временным удостоверениям личности без гражданства. По факту произошедшего проводится проверка.

Вячеслав Рыжков

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