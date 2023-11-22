От гриппа привились более 600 тысяч краснодарцев

В Краснодаре от гриппа привились уже больше 600 тыс. человек. В частности, вакцинировали более 178 тыс. детей, сообщили в пресс-службе администрации города.

Начальник отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан Светлана Харламова отметила, что вакцина в городе есть в полном объеме. По словам чиновницы, единственный доступный способ защиты от гриппа — вакцинация.

Прививают краснодарцев отечественной вакциной. Прививочная кампания продлится до 1 декабря. В городе работают мобильные комплексы вакцинации, также прививают горожан в поликлиниках.

Вячеслав Рыжков

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