Белгородэнерго обеспечило электроснабжение социального жилья в Старом Осколе

Филиал «Россети Центр» – «Белгородэнерго» подключил к электросетям 24 дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 14 - для многодетных семей в Старом Осколе. Строительство идет по губернаторской программе обеспечения жилыми помещениями социально незащищенных категорий граждан.

Фото: Белгородэнерго

Двухквартирные и индивидуальные дома возводятся в микрорайонах ИЖС Научный центр-1, Пушкарская дача и Набокинские сады. Для подведения электричества старооскольские энергетики построили в общей сложности 1,7 километра линий электропередачи, смонтировали 38 индивидуальных приборов учета электроэнергии, после чего осуществили фактическую подачу электроэнергии.

В настоящее время в квартирах завершаются отделочные работы. Ключи будущим жильцам планируется вручить в конце декабря текущего года.

«Строительство социального жилья активными темпами идет на всей территории области, и мы уже подключили в этом году десятки таких домов. Понимаем, что их ждут самые незащищенные жители нашего региона, поэтому подключаем к сетям в максимально сжатые сроки, чтобы новые квадратные метры как можно скорее нашли своих обладателей», - пояснил директор филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» Антон Герасимов.