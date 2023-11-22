Почти 5% россиян планируют провести новогоднюю ночь в Казани

Казань вошла в пятерку городов РФ, где российские туристы планируют отметить новогоднюю ночь и каникулы. Всего город выбрали 4,8% путешественников. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

В рейтинге самых популярных для новогодних путешествий городов Казань заняла пятую строчку. В частности, респондентов привлекла вкусная местная кухня.

Рейтинг возглавила Москва, куда намерены поехать на Новый год 25,9% опрошенных. В топ-3 также вошли Санкт-Петербург (19,5%) и Сочи (11,3%).

"Ъ-Казань"