В Челябинской области с начала года погибло 24 младенца в возрасте до недели

С начала этого года в Челябинской области погибло 24 младенца в возрасте до семи дней. В прошлом году за аналогичный период показатель был ниже – 19 случаев, сообщила в телеграм-канале первый заместитель губернатора Ирина Гехт. Количество погибших детей в возрасте до года почти не изменилось: за девять месяцев 2023-го — 95, за январь-сентябрь годом ранее — 96.

«Причины младенческой смертности разные. Так, сегодня произошла трагедия в Златоусте: утром родители обнаружили в кровати ребенка младше года без признаков жизни. Следователи не исключают криминальный характер смерти»,— сообщает замгубернатора.

По словам Ирины Гехт, среди частых причин гибели – тяжелая асфиксия и нарушение дыхания. Она добавила, что растет число смертей дома, когда ребенок находится в одной кровати со взрослыми.

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