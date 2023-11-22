Александр Моор призвал увеличить число научных публикаций в Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил заместителю губернатора Алексею Райдеру активизировать патентную активность и работу над научными публикациями в регионе. Об этом он рассказал во время послания Тюменской областной думе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ

«По отношению зарплат научных работников к средней по региону, мы первые в стране. По затратам на исследования и разработки в расчете на одного исследователя — 14. По патентной активности — 37. По научным публикациям — 66. Получается, мощный мотор рычит, а машина едет не так быстро, как хотелось бы», — сказал Александр Моор.

Глава региона поручил господину Райдеру включить в работу научно-исследовательскую общественность и совет ректоров Тюменской области.

Напомним, 22 ноября Тюменская областная дума рассмотрит бюджет региона на 2024 год. Согласно документу, доходы Тюменской области составят 242 млрд руб., расходы — 286 млрд руб. Дефицит бюджета региона планируется в размере 43 млрд руб.

Василий Алексеев

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