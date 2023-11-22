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Жительница Арзамаса потеряла 2,5 млн рублей из-за желания заработать

В Арзамасе местная жительница потеряла 2,5 млн руб. после общения с мошенниками, представившимися сотрудниками брокерской компании. По данным полиции, мошенники предложили женщине дополнительный заработок и под предлогом вложений денег под проценты похитили деньги с ее банковской карты.

Поддавшись на уговоры, женщина сама сообщила лже-брокерам свои банковские реквизиты.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Мошенников ищут, в случае задержания им может грозить до 10 лет заключения.

Андрей Репин

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