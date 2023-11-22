Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Перми могут ограничить размещение самокатов на территории города

В Перми подготовлены изменения в правила благоустройства территории города, которые регламентируют размещение средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов. Об этом сообщает ИА «Текст».

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Планируется запретить движение электросамокатов на объектах, перечень которых сможет утверждать мэрия. Электросамокаты прокатных компаний можно будет размещать в течение летнего периода в местах, которые определит администрация города. До вступления в силу новые требования пройдут общественные слушания.

Напомним, в октябре в Перми подвели итоги опроса о мерах по регулированию работы сервисов проката электросамокатов. В голосовании приняли участие 2866 человек. Из них 349 (12,1%) проголосовавших считают, что необходимо усилить контроль за соблюдением Правил благоустройства и штрафовать операторов, оказывающих услуги проката, за размещение самокатов в неположенных местах. 913 (31,8%) участников отдали свой голос за вариант «нужно ограничить зоны, в которых возможно движение на электросамокатах, и скорость их передвижения, как это уже сделано в ряде городов и стран». Более 55,9% участников, а именно 1604 пермяка, проголосовали за запрет работы операторов сервисов проката электросамокатов.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...