В Перми могут ограничить размещение самокатов на территории города

В Перми подготовлены изменения в правила благоустройства территории города, которые регламентируют размещение средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов. Об этом сообщает ИА «Текст».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Планируется запретить движение электросамокатов на объектах, перечень которых сможет утверждать мэрия. Электросамокаты прокатных компаний можно будет размещать в течение летнего периода в местах, которые определит администрация города. До вступления в силу новые требования пройдут общественные слушания.

Напомним, в октябре в Перми подвели итоги опроса о мерах по регулированию работы сервисов проката электросамокатов. В голосовании приняли участие 2866 человек. Из них 349 (12,1%) проголосовавших считают, что необходимо усилить контроль за соблюдением Правил благоустройства и штрафовать операторов, оказывающих услуги проката, за размещение самокатов в неположенных местах. 913 (31,8%) участников отдали свой голос за вариант «нужно ограничить зоны, в которых возможно движение на электросамокатах, и скорость их передвижения, как это уже сделано в ряде городов и стран». Более 55,9% участников, а именно 1604 пермяка, проголосовали за запрет работы операторов сервисов проката электросамокатов.