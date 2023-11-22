Астраханский мусорный оператор за три недели допустил 109 нарушений графика

ООО «ЭкоЦентр», которое является оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Астраханской области, за три месяца увеличило число вывозящих мусор машин. Об этом по результатам профильного совещания сообщил глава региона Игорь Бабушкин. В целом число мусоровозов, работающих в регионе, выросло с 60 в августе до 130 в ноябре.

По словам главы региона, ряд районов области остаются проблемными. Среди них Игорь Бабушкин перечислил Наримановский, Икрянинский и Лиманский.

Только за последние три недели в отношении «ЭкоЦентра» составлено 109 актов о нарушении графика вывоза отходов.

Никита Маркелов

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