В центре Перми демонтируют вывески премиального фитнес-клуба, бара и ресторана

Администрация Ленинского района Перми опубликовала распоряжение о принудительном демонтаже 29 вывесок магазинов, заведений общественного питания и других компаний. Как указано в документе, подписанном главой района Александром Русановым, вывески, планируемые к демонтажу, не приведены в соответствие со стандартными требованиями и не зафиксированы в колерных паспортах зданий. Демонтаж конструкций намечен на 24 ноября.

В перечень вывесок к демонтажу попали вывеска премиального фитнес-клуба Word class, находящегося на фасаде МФК «Москва» по ул. Пермская, 33. Геннадий Кузнецов – гендиректор компании «Кортекс» (девелопер МФЦ), чья дочь Наталия Кузнецова является учредителем компании, управляющей клубом, отказался прокомментировать демонтаж вывески.

Также районная администрация снимет вывески ресторана быстрого питания Rostic's и магазина «Детский мир» со здания ТЦ на ул. Крисанова, 12а. С ресторана «Чайхана» по ул. Ленина, 70а снимут вывеску с коробом с названием заведения, со здания на Комсомольском проспекте, 7 уберут вывеску кафе-столовой Freshmix. На ул. Сибирской, 16 демонтируют вывеску бара «Наташа», на ул. Пушкина, 15 снимут сразу несколько конструкций языкового центра «Британия». Также в списки рекламных конструкций, которые снимут, попали вывески магазинов, микрофинансовых организаций и ломбардов.