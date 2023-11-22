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За две недели жители Черноземья отдали мошенникам 90,7 млн рублей

Жители Черноземья отдали мошенникам 90,7 млн руб. за две недели с 8 по 22 ноября. Это следует из данных, опубликованных региональными управлениями МВД. Больше всего денег преступникам отдали воронежцы, а меньше всего орловчане.

Жители Воронежской области лишились 53,1 млн руб., Белгородской — 12,9 млн руб., Курской — 11,3 млн руб. Тамбовчане передали аферистам 9,8 млн руб., а орловчане — 456 тыс. руб.

Самой популярной схемой аферистов остается «звонок из банка или от правоохранителя», в котором жертву убеждают спасти свои средства от преступников, переведя их на безопасный счет, взяв кредит или раскрыв персональные данные. Также за две прошедшие недели мошенники выманивали у жителей макрорегиона деньги под предлогом продажи товаров на сайтах объявлений, аренды жилья, ставок на спортивные матчи и инвестиций.

По всем фактам были возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ (до десяти лет колонии).

Егор Якимов

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