Назначен глава Госфинконтроля по Самарской области
Руководителем государственной инспекции финансового контроля Самарской области стал Рустам Ульбеков. Решение о назначении принял губернатор Дмитрий Азаров. Об этом сообщает региональное правительство.
«Кандидатуру Рустама Ульбекова, ранее работавшего в статусе врио, главе региона представил министр управления финансами Андрей Прямилов»,— говорится в сообщении.
Рустам Ульбеков руководит Госфинконтролем по Самарской области с 2019 года. До этого он возглавлял контрольно-ревизионный департамент в указанном ведомстве.