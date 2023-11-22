Назначен глава Госфинконтроля по Самарской области

Руководителем государственной инспекции финансового контроля Самарской области стал Рустам Ульбеков. Решение о назначении принял губернатор Дмитрий Азаров. Об этом сообщает региональное правительство.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров (слева) и руководитель государственной инспекции финансового контроля региона Рустам Ульбеков

Фото: Правительство Самарской области

«Кандидатуру Рустама Ульбекова, ранее работавшего в статусе врио, главе региона представил министр управления финансами Андрей Прямилов»,— говорится в сообщении.

Рустам Ульбеков руководит Госфинконтролем по Самарской области с 2019 года. До этого он возглавлял контрольно-ревизионный департамент в указанном ведомстве.

Евгений Чернов