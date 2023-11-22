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Дело экс-главы комитета дорожного хозяйства Челябинска передано в суд

В Челябинске передано в суд уголовное дело бывшего председателя комитета дорожного хозяйства Рината Кучитарова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Челябинской области.

По версии следствия, с марта по апрель 2020 года Ринат Кучитаров намеренно завысил начальную цену контракта на озеленение центра Челябинска, определив стоимость работ в сумме более 122 млн руб. Затем председатель комитета заключил с одной из компаний контракт и дополнительные соглашения к нему стоимостью более 97 млн руб., а также «совершил действия по их приемке», чем причинил ущерб муниципалитету на сумму более 32 млн руб.

В ходе следствия были арестованы счета и имущество экс-председателя на сумму более 80 млн рублей.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Рината Кучитарова в декабре 2022 года задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области. Они занимались оперативным сопровождением по делу.

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