В Анапе из-за сильных ливней подтоплены частные домовладения

На территории Анапы из-за сильного дождя оказались подтоплены восемь придомовых территорий, сообщает оперштаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

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Ночью 22 ноября в городе выпала месячная норма осадков. Некоторые низинные участки оказались подтоплены. В городе и в близлежащих населенных пунктах за ситуацией следят мониторинговые группы управления гражданской обороны и защиты населения.

В Анапе продолжает действовать экстренное предупреждение в связи с неблагоприятной погодой.

Анастасия Назарова