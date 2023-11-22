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В Анапе из-за сильных ливней подтоплены частные домовладения

На территории Анапы из-за сильного дождя оказались подтоплены восемь придомовых территорий, сообщает оперштаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

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Фото: пресс-служба администрации Анапы

Фото: пресс-служба администрации Анапы

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Фото: пресс-служба администрации Анапы

Фото: пресс-служба администрации Анапы

Ночью 22 ноября в городе выпала месячная норма осадков. Некоторые низинные участки оказались подтоплены. В городе и в близлежащих населенных пунктах за ситуацией следят мониторинговые группы управления гражданской обороны и защиты населения.

В Анапе продолжает действовать экстренное предупреждение в связи с неблагоприятной погодой.

Анастасия Назарова

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