GJ откроет в Краснодаре крупнейший на юге России магазин со студией кастомизации

В ТРЦ «Галерея» в Краснодаре в конце ноября откроется крупнейший на юге России магазин бренда GJ. Магазин займет два этажа на месте бывшего H&M, общая площадь превысит 2,7 тыс. кв. м, говорится в пресс-релизе компании.

В магазине создана первая за пределами Москвы и Санкт-Петербурга студия кастомизации GJ Factory. В ней покупатели смогут добавить уникальные элементы на свою одежду: патчи, наклейки, вышивку или гравировку ультрасовременным лазером, объяснили в компании.

Продавать в магазине будут все линейки бренда: одежду, обувь и аксессуары. В частности, будет представлена лимитированная коллекция «Новый год. Новое будущее».

Компания планирует до конца года открыть в регионе еще два обновленных магазина. Сейчас в сети GJ больше 700 магазинов по всей стране.

Вячеслав Рыжков

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