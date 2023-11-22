Челябинская компания ускорила выпуск нефтегазового оборудования на 83%

Южноуральский производитель нефтегазового оборудования АНЕКО смог ускорить создание запчастей на 83%. Речь идет о задвижке с проходом 80 мм и рабочим давлением в 70 Мпа, сообщает пресс-служба фонда развития промышленности Челябинской области.

Челябинское предприятие АНЕКО занимается производством и поставкой нефтегазового оборудования – запасных частей, комплектующих к технике для бурения и эксплуатации скважин. В рамках участия в национальном проекте «Производительность труда» за полгода компания разработала стандарты для обучения сотрудников и сокращения брака при сборке задвижек, начала применять адресную систему хранения и цветные маркировки, а также сократила передвижение сотрудников с 84 до 46 м.

Это позволило увеличить выработку на потоке на 32% – с 0,83 до 1,1 штук в смену и сократить незавершенное производство на 57%. Раньше создание задвижек ЗМС 80х70 занимало 11,5 дней, теперь – два дня.

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