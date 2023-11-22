Концерт Дианы Арбениной в Томске отменен после жалоб на ее высказывания

В Томске отменен концерт певицы Дианы Арбениной. Он должен был состояться вечером 23 ноября.

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Фото: Илья Покалякин, Коммерсантъ Диана Арбенина

Фото: Илья Покалякин, Коммерсантъ

Сообщение об отмене размещено на сайте Дворца зрелищ и спорта, на площадке которого было запланировано шоу. Билеты на него продавались по цене от 2 тыс. до 6 тыс. руб. Причина отмены на сайте не указывается.

«Без объяснения причин концерт в Томске был отменен и договор расторгнут в одностороннем порядке. Я лично приношу искренние извинения всей нашей публике за обманутые надежды; за потраченные деньги; за украденные силы. Я ждала этот концерт не меньше чем вы. Томск всегда был и остается продвинутым городом с чудесной молодой аудиторией. Мы любим вас!»,— записала певица в своем Telegram-канале.

Как сообщила «Интерфаксу» и. о. начальника департамента по культуре Томской области Елена Шагова, концерт отменили из-за большого числа жалоб на «некорректные высказывания певицы по текущей ситуации».

Концерт Дианы Арбениной состоялся в Новосибирске 22 октября 2023 года. Тогда зал «Локомотив-Арены» на 5 тыс. человек был заполнен до отказа. В ряде городов, например, в Саратове, ее выступления были отменены.

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Валерий Лавский