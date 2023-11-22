«РФС нужно только не испортить то, что начинает вырисовываться»

Сборная России по футболу может сыграть с командой Китая. Об этом сообщил глава РФС Александр Дюков. Встречу с национальной командой КНР футбольные чиновники планируют провести уже в следующем сезоне. В 2023 году подопечные Валерия Карпина завершили выступление крупной победой над сборной Кубы со счетом 8:0. Матч в Волгограде показал, что чиновники от футбола, наконец, нашли формат, в котором встречи сборной будут востребованы, считает спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Материалов на тему «такой футбол нам не нужен» в минувшем году вышло множество, особенно когда сборная играла плохо. Помнится, в матче с Кенией удручало все, в том числе полупустые трибуны стадиона «Титаник» в Турции. А уж сколько острот было по поводу названия, и не сосчитаешь.

После той игры сборную просто размазали в медиа пространстве. Да и вообще все встречи, где у команды Карпина что-то не получалось, СМИ вспоминали с наслаждением мазохистов, постоянно подчеркивая, что никому все это не надо и особенно самими игрокам.

Возможно, в другие времена РФС этого посыла и не заметила бы, но сейчас все иначе. Поэтому когда чиновники договорились с, мягко говоря, не самой сильной командой Кубы, те, кто следит за ситуацией, наверняка заметили, что матч начинают продвигать в соцсетях, например.

Ролик сняли с Карпиным в главной роли, стадион наконец-то подобрали правильный, в городе, где футбол любят, а сборная не играла больше 20 лет.

Не говоря уже о том, что пригласили звезд прошлых лет на автограф сессию перед игрой. Кстати, желающих пообщаться с Денисом Глушаковым, Александром Самедовым, Павлом Погрябняком или легендарным полузащитником «Ротора» Валерием Есиповым было немало, болельщики стояли в очереди.

И посещаемость на «Волгоград Арене» вопросов не вызывала. Если быть точным, в этот день на стадион пришли 40,7 тыс. человек. И сборная, конечно, «дала гвоздя»: восемь мячей и десятки опасных моментов.

Понятно, что к футболу все происходящее отношения не имело. Кубинские футболисты на фоне российских — дети. Это было шоу, которое доказывало, что матчи сборной — важная история в непростые времена нескончаемых отстранений и дисквалификаций.

И вот уже в СМИ появляются положительные отзывы. Один известный спортивный сайт, который сосем недавно камня на камне от команды Карпина не оставил, сейчас пишет, что сборная — «важное корневое явление». На другом сайте выходит интервью с бывшим гендиректором РФС Александром Тукмановым, который говорит, что проводить матчи в регионах — хорошая идея. Мягко так нас готовят новому формату. Пока не называют города, но даже навскидку три арены приходят на ум сразу: Калинград, Самара и Нижний Новгород.

Но это только с новыми аренами. А есть места, где стадионы проще, но люди точно придут посмотреть матч сборной: Владивосток или Нальчик, например. А при полных трибунах, как показал Волгоград, футболисты сборной играют с желанием.

Так что теперь чиновникам от РФС нужно только не испортить то, что потихоньку начинает вырисовываться. Поэтому хвалить организацию пока рано, но сдержанно отметить прогресс в решениях точно стоит.

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