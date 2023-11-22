В Омске юноша получил 2,5 года за лжеминирование 845 объектов в РФ и Белоруссии

Советский райсуд Омска приговорил к двум годам и шести месяцам колонии общего режима молодого человека, признав его виновным в массовой рассылке сообщений о минировании. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, отметив, что наказание назначено с учетом того, что обвиняемый сотрудничал со следствием и раскаялся. По решению суда обвиняемый должен компенсировать ущерб в размере 2,5 млн руб.

Согласно данным органов госбезопасности, в марте—мае 2021 года юноша разослал с электронных почтовых адресов с иностранными доменами сообщения о минировании 395 объектов в 37 регионах России: детских садов, медицинских и образовательных учреждений. Аналогичное сообщалось о 450 объектах в Белоруссии. Подозреваемого вычислили и задержали, в отношении него возбудили дело по ст. 207 УК РФ (ложное сообщение о теракте).

По данным источников, обвиняемый пояснил, что сообщения о лжеминированиях отправлялись от имени родителей бывших одноклассниц, с которыми у него сложились неприязненные отношения во время обучения. Наименование организации, в адрес которой он направлял письмо с угрозами, он находил в интернете, вбивая в поисковую строку название школ или название любого города.

Константин Воронов, Новосибирск