Свердловчане реструктурировали кредиты на 9 млрд рублей

Реструктуризацией кредитов в период с января по сентябрь 2023 года воспользовались 19 тыс. заемщиков Свердловской области на общую сумму 9 млрд руб., сообщили в пресс-службе Уральского ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Большая часть реструктуризацией (96%) оформлена по собственным программам банков, остальные кредиты — в рамках законов об ипотечных и «санкционных» кредитных каникулах. Чаще всего заемщики обращались за реструктуризацией потребительских кредитов: за девять месяцев банки изменили условия по 16 тыс. договоров на общую сумму 7,6 млрд руб. По кредитным картам были реструктурированы 2 тыс. договоров на 183 млн руб., по ипотечным кредитам — 530 договоров на сумму более 1 млрд руб., по автокредитам — 450 договоров на 332 млн руб.

«Механизм "санкционных" кредитных каникул был временным, он появился в марте 2022 года в связи с осложнением экономической ситуации после введения санкций. С 1 января 2024 года право на кредитные каникулы по потребительским кредитам будет действовать на постоянной основе»,— пояснил экономист Уральского ГУ Банка России Сергей Горбунов. По его словам, механизмом «санкционных» каникул по кредитам смогут воспользоваться заемщики, чей доход сократился на 30%, а также те, кто пострадал от чрезвычайных ситуаций.

Со следующего года кредитные каникулы по потребительским кредитам можно будет оформить до шести месяцев. При этом заемщик в любой момент может возобновить платежи. В этот период не начисляется неустойка, кредитор не вправе взыскать предмет залога или обратиться к поручителю.

Анастасия Таначева

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