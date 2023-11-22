В Краснодаре будут судить иностранца, обвиняемого в смертельном ДТП

Перед судом в Краснодаре предстанет 30-летний житель Таджикистана. Приезжего обвиняют в смертельном ДТП, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

По данным ведомства, в сентябре этого года фигурант за рулем «Лада Приора» ехал по Ростовскому шоссе и не справился с управлением. Машина через двойную сплошную вылетела на встречку, где столкнулась с «Тойотой». Водитель иномарки был госпитализирован в ККБ №1, мужчина позже скончался.

Иностранцу предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД). Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

Вячеслав Рыжков

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