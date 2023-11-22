Жителю Татарстана дали условный срок за посредничество в получении взятки

Центральный райсуд Кемерово дал условный срок 53-летнему татарстанцу. Его признали виновным в посредничестве в получении взятки в особо крупном размере, передает прокуратура Кемеровской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Суд установил, что с июня по сентябрь 2020 года мужчина предложил директору компании, занимающейся продажей автобусов, договориться с администрацией города о том, чтобы власти помогали продавать транспорт фирмам, которые занимаются перевозкой людей. Взамен, как считает следствие, мужчина потребовал 100 тыс. руб. за каждый проданный автобус. В итоге администрация гарантировала директору компании, что он будет приобретать автобусы именно у его фирмы.

С октября 2022 года по апрель 2023-го транспортная компания поставила и продала 15 автобусов, после чего директор фирмы определил сумму, которую должны получить сотрудник администрации и татарстанец за оказанные услуги, и она составила 1,5 млн руб. каждому.

Но в мае этого года деятельность обвиняемого пресекли сотрудники ФСБ.

Вину мужчина полностью признал. Ему дали семь лет лишения свободы условно. Кроме того, он обязан выплатить штраф в 10,5 млн руб.

"Ъ-Казань"