Прокуратура Прикамья оспаривает принятие закона о передаче полномочий мэрии на региональный уровень

Прокуратура Пермского края обратилась с краевой суд с административным иском к региональному заксобранию. Надзорный орган оспаривает принятие краевым парламентом законопроекта «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления Пермского городского округа и органами государственной власти Пермского края». Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Пермского краевого суда.

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Прокуратура оспаривает передачу полномочий по назначению, увольнению и аттестации директоров школ и детских садов Перми на краевой уровень. Предварительное заседание по иску назначено на 18 декабря.

Законопроект был предложен региональными властями и принят законодательным собранием Пермского края в сентябре этого года. В том числе, региональное министерство образования с 1 января 2024 года получит право назначать и увольнять директоров пермских школ. Сейчас соответствующими полномочиями обладает департамент образования администрации Перми. Ранее, при обсуждении проекта прокуратура утверждала, что эти полномочия нельзя передавать отдельно без отрыва от иных полномочий, предусмотренных федеральным законом «Об образовании». Так как увольнять и назначать директоров школ может только их учредитель — муниципалитет. Депутаты и региональные власти корректировать спорную норму не стали.