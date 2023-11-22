Экс-руководителя Пермского филиала «Брокеркредитсервиса» восстановили на работе после решения суда
Сотрудники ГУ ФССП по Пермскому краю помогли бывшему руководителю Пермского филиала новосибирской финансовой компании восстановиться на работе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее в отдел судебных приставов по Свердловскому району ГУФССП России по Пермскому краю поступили исполнительные листы о восстановлении Натальи Кондрашовой в должности директора Пермского филиала компании «Брокеркредитсервис» и взыскании в ее пользу среднего заработка за время девятимесячного вынужденного прогула, компенсации морального вреда и судебных расходов на оплату услуг представителя на общую сумму свыше 3,6 млн руб.
В рамках возбужденных исполнительных производств было установлено, что Наталья Кондрашова написала заявление об увольнении из-за психологического давления со стороны непосредственного начальника, целенаправленно формировавшего отрицательное мнение о ней в коллективе. При этом госпожа Кондрашова не имела намерений на прекращение трудовых отношений, своим заявлением она хотела привлечь внимание к ситуации службы безопасности. Не дождавшись помощи от работодателя, бывший руководитель филиала обратилась в суд, который встал на ее сторону. Не остался без внимания суда и тот факт, что на иждивении у женщины находится ребенок-инвалид.
В рамках исполнительного производства неимущественного характера судебный пристав предупредил руководство организации-должника об административной и уголовной ответственности за неисполнение решения суда. Во избежание негативных последствий бывшего руководителя восстановили в должности. Компании также предстоит выплатить Наталье Кондрашовой более 3,6 млн руб., иначе организация может лишиться престижных иномарок.