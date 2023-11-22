В Новый год загрузка отелей на источниках Мостовского района составит 97%

Загрузка отелей на термальных источниках Мостовского района в Новый год достигнет 97%. Как сообщил «РИА Новости» глава района Сергей Ласунов, при этом количество мест размещения в муниципалитете увеличилось за год почти вдвое.

По словам главы района, сейчас средняя загрузка мест размещения на термальных источниках составляет 70,8%. С января по октябрь включительно Мостовский район посетили 308,7 тыс. туристов, что на 11 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Власти рассчитывают, что к концу года муниципалитет посетит более 390 тыс. туристов.

Всего в Мостовском районе работают 16 отелей и баз отдыха с бассейнами с термальными водами. В средствах размещения 459 номеров, а количество койко-мест за год увеличилось в 1,7 раза, до 1143.

В Мостовском районе есть большие запасы минеральных вод — как горячих, так и холодных. На территории муниципалитета открыты четыре месторождения термальных вод и 28 скважин, из которых пять могут быть использованы при увеличении количества потребителей.

Татьяна Ручкина

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