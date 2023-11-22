В Тюменской области создадут 3 тысячи учебных мест до 2027 года

Правительство Тюменской области направит средства на создание в ближайшие три года 3 тыс. дополнительных мест в техникумах, колледжах и вуза региона. Об этом во время послания Тюменской областной думе рассказал губернатор Александр Моор. По его словам, в регионе ожидается «восходящая демографическая волна» и область должна быть готова к притоку учащихся.

Однако губернатор отметил, что кадровый дефицит в стране и регионе «будет только усугубляться». «Области сейчас не хватает мощности системы среднего профессионального образования. По некоторым направлениям конкурс составляет 15 человек на место, и это только начало», — сказал Александр Моор.

Глава региона поручил заместителю губернатора Алексею Райдеру составить прогноз наиболее востребованных профессий в регионе. По словам Александра Моора, большая часть работодателей региона не имеет внятного запроса по необходимым кадрам. «Порой они заявляют примерно следующее: откуда нам знать, кто понадобится, вы готовьте, а мы разберемся. Так нельзя», — сказал он.

Василий Алексеев

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