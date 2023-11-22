Полиция с ОМОНом обнаружили иностранцев-нарушителей в Красноярском районе

В Красноярском районе Самарской области выявлены 11 административных нарушений среди иностранцев. По итогам рейда полиции с ОМОНом регионального Управления Росгвардии на складском комплексе составлены девять протоколов о незаконной трудовой деятельности мигранта или лица без гражданства в России (ст.18.10 КоАП РФ) и два – о нарушении иностранцем или лицом без гражданства режима пребывания в стране (ст. 18.8 КоАП РФ). Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Нарушения выявлены среди иностранцев на территории складского комплекса

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Также силовики обнаружили на территории складского комплекса иностранца, работавшего без трудового договора и уведомления УВМ ГУ МВД России по Самарской области. В связи с этим полиция подготовила материалы проверки для административного расследования и привлечения работодателей мигрантов к ответственности по ч. 1 и 3 ст.18.15 КоАП РФ.

Георгий Портнов