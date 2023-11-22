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СМЗ восстанавливает производственную цепочку металлического тантала

ОАО «Соликамский магниевый завод» намерен восстановить производство металлического тантала в слитках. Об этом сообщает пресс-служба предприятия со ссылкой на директора по инвестициям и развитию Александра Степанова. Сейчас завод производит оксид тантала, который отправляется в Казахстан, где перерабатывается в «металлический вид». Сегодня предприятие обеспечивает 100% отечественного производства соединений редкоземельных элементов, ниобия и тантала, 75% магния и 3–4% титана. Металлический тантал, в частности, используется для изготовления оптических приборов, химического оборудования для агрессивных сред и защитных напылений.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По словам господина Степанова, сегодня предприятие закрывает потребности российских потребителей редкоземельных металлов в объеме 1 тыс. тонн в год. При этом он прогнозирует рост спроса на внутреннем рынке еще на 2 тыс. тонн.

ОАО «Соликамский магниевый завод» — единственный в России производитель ряда редкоземельных металлов. В прошлом году решением Арбитражного суда Пермского края контрольный пакет акций общества был передан государству. По итогам девяти месяцев текущего года чистая прибыль компании составила 820,1 млн руб.

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