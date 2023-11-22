Краснодар занял второе место по росту продаж ювелирных изделий

За три квартала 2023 года продажи ювелирных изделий в Краснодаре выросли на 31%. Более высокие результаты показали только Ростов-на-Дону и Омск — 33% и 32% соответственно, пишет издание «Газета.Ru» со ссылкой на исследование SOKOLOV.

Самый высокий средний чек на ювелирные украшения за девять месяцев текущего года в Москве — более 12,3 тыс. руб. Краснодар по этому показателю оказался на втором месте — свыше 8,86 тыс. руб. Замкнул тройку Санкт-Петербург (8,81 тыс. руб.).

На покупку ювелирных изделий жители столицы потратили за три квартала 42,9 млрд руб., Санкт-Петербурга — 15,3 млрд руб., Екатеринбурга — 4,1 млрд руб. Краснодар оказался на четвертом месте — 3,8 млрд руб.

За три квартала рынок вырос на 13% в денежном выражении и достиг 246 млрд руб. Руководитель аналитического центра бренда Алина Колпакова объяснила, что рынок восстановился за счет увеличения онлайн-продаж — их доля выросла с 19 до 23% и достигла 50 млрд руб. На 95% выросли продажи на маркетплейсах.

По итогам 2022 года краснодарцы потратили на украшения 4,6 млрд руб. Весь рынок ювелирной розницы России в денежном выражении составил 301 млрд руб.

Вячеслав Рыжков

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