На наружное освещение в Уфе потратят до 15 млн рублей
Управление коммунального хозяйства и благоустройства мэрии Уфы ищет подрядчика для устройства наружного освещения на территории города, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет около 15 млн руб. Итоги аукциона подведут 1 декабря. Работы профинансирует городской бюджет.
Согласно техзаданию, до 25 декабря опоры уличного освещения установят, в частности, на улицах Российской, Борисоглебской, Амантая и в поселке 8 марта.