На наружное освещение в Уфе потратят до 15 млн рублей

Управление коммунального хозяйства и благоустройства мэрии Уфы ищет подрядчика для устройства наружного освещения на территории города, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет около 15 млн руб. Итоги аукциона подведут 1 декабря. Работы профинансирует городской бюджет.

Согласно техзаданию, до 25 декабря опоры уличного освещения установят, в частности, на улицах Российской, Борисоглебской, Амантая и в поселке 8 марта.

Венера Хисамова

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