Снижение рисков

Окончательное завершение дачного сезона в преддверии начала зимы и периода зимних отпусков — повод еще раз задуматься о сохранности недвижимости во время длительного отсутствия и подобрать оптимальную страховую программу. Это позволит не только минимизировать возможные риски материальных потерь, но и подарит чувство уверенности и защищенности.

«Ингосстрах» знает, как лучше застраховать недвижимость от непредвиденных обстоятельств

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Интерес к дополнительной защите рисков при помощи страхования растет. Согласно оценкам Kept (ранее KPMG), объем этого рынка уверенно увеличивается. За первое полугодие 2023 года он впервые превысил 1 трлн руб., что на 24,5% больше, чем годом ранее. По итогам года сборы ожидаются на уровне 2,11 трлн руб. с приростом 16,5%, а к 2027 году аналитики прогнозируют увеличение объема рынка до более 3 трлн руб.

Сегментом с высоким ожидаемым среднегодовым сегментом прироста (CAGR) в 7,6% в Kept считают страхование имущества. Среди драйверов роста аналитики выделяют: появление новых и персонифицированных продуктов, развитие онлайн-продаж, увеличение спроса на страхование домов и квартир в связи с повышением риска ущерба, а также развитие страхования жилья как следствие принятия закона о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций.

По прогнозу Kept, в текущем году объем этого рынка будет на уровне 304 млрд руб., а в 2027 году достигнет 397 млрд руб. Рынку есть куда расти и в перспективе. Как отмечается в обзоре Kept, уровень проникновения страхования имущества физических лиц в России все еще остается низким по сравнению с другими странами, где показатель находится на уровне около 90%, что свидетельствует о значительном потенциале роста рынка.

Высокобюджетный актив

Страхование недвижимости — востребованная услуга. Так «Ингосстрах» по итогам первые девяти месяцев 2023 года выплатил по линии страхования имущества физических лиц (ИФЛ) около 870 млн руб. «Статистика "Ингосстраха" в очередной раз подтверждает, что страховать свое имущество — важное и нужное вложение денежных средств»,— комментирует начальник управления урегулирования убытков страхования индивидуальных программ компании «Ингосстрах» Николай Цветницкий. Страховой полис, по его словам, поможет не только в случае необходимости минимизировать убытки и восстановить повреждения, но и позволит собственникам чувствовать себя более уверенно и защищенно.

Страхование недвижимости может стать еще более актуальным и в контексте активного спроса на недвижимость: россияне все чаще покупают квартиры и дома, вкладываясь в них как в защитный актив. Так, в Москве, согласно данным Росреестра, за десять месяцев года в общей сложности было оформлено 114,7 тыс. переходов прав по договорам купли-продажи. Это рекордный результат за историю наблюдений. Год к году количество сделок на вторичном рынке выросло на 34,3%. Оживление чувствуется и в сегменте новостроек. Количество зарегистрированных договоров долевого участия в январе–сентябре выросло на 20% год к году, достигнув почти 114 тыс.

Вслед за интересом к покупке недвижимости растет и ее стоимость. В Москве, согласно данным «ЦИАН.Аналитики», средняя стоимость новостроек в октябре составила 342,7 тыс. руб. за кв. м. Вторичной недвижимости — 314,8 тыс. руб. за кв. м. К аналогичному периоду прошлого года эти значения выросли на 7% и 2,4% соответственно. Так, стоимость сравнительно небольшой квартиры 50 кв. м в новостройке легко может достигнуть 17,1 млн руб., на вторичном — 15,7 млн руб. Значительными могут оказаться и вложения в недвижимость в Санкт-Петербурге. Здесь, согласно данным «ЦИАН.Аналитики», средняя стоимость первичной недвижимости за год выросла в среднем на 7%, до 252,2 тыс. руб. за кв. м. Вторичная недвижимость за аналогичный период подорожала на 1,3%, до 207,5 тыс. руб. за кв. м. То есть бюджет на сделку с той же небольшой квартирой может составить 10,4–12,6 млн руб. Ожидать снижения бюджетов не стоит: стоимость жилья продолжит корректироваться хотя бы с учетом инфляции.

Степень риска

Недвижимость подвержена целому комплексу сезонных и всесезонных рисков. Но ключевым из них можно назвать пожары. Согласно подсчетам «Ингосстраха», именно на них по итогам первых девяти месяцев 2023 года пришлось 53% от совокупного объема произведенных выплат. Еще 29% сформировали случаи, связанные с повреждением имущества водой, 5% — инциденты, возникшие из-за противоправных действий третьих лиц, 4% обусловлено стихийными бедствиями, 9% выплат пришлось на прочие риски, включая гражданскую ответственность перед третьими лицами.

Но картина может меняться в зависимости от типа недвижимости. Так, квартиры наиболее подвержены риску повреждения водой: 79% выплат сформированы в этом сегменте. В то же время в случае с частными жилыми домами 76% покрывают ущерб от пожаров. Существенных изменений в структуре выплат в последние годы не происходит, замечают в компании. «Ущерб от пожара, залива водой или стихийного бедствия может быть очень серьезным и обычно значительно сказывается на семейном бюджете. Отрадно, что у населения год от года растет интерес к страхованию имущества, а наши клиенты проявляют ответственный подход к защите своего имущества: больше половины из них оформляют классические программы, включающие большой перечень рисков»,— говорит Николай Цветницкий.

Разница подходов

Сейчас в «Ингосстрахе» действуют несколько вариантов страхования недвижимости. Классическое предусматривает проведение осмотра и оценку имущества, коробочное — готовое предложение. В самой компании поясняют, что чаще рекомендуют идти по первому пути. Классическое страхование помогает не только оценить имущество, но и сразу определить порядок выплат, предусмотреть индивидуальную тарификацию и дополнительные опции. «Полис можно оформить как в офисе продаж, так и онлайн — в приложении IngoMobile или на официальном сайте компании. Клиент может выбрать классические программы страхования и собрать свой собственный полис, добавив те риски, которые посчитает для себя наиболее важными, или воспользоваться коробочным продуктом — без оценки имущества и вызова эксперта»,— говорит Николай Цветницкий.

Включая дополнительные риски в программы для строений, клиенты «Ингосстраха» часто выбирают опции, связанные с нарушением норм пожарной безопасности, повреждением в результате перепада напряжения в сети электроснабжения. Для квартир речь идет обычно о рисках, связанных с проникновением атмосферных осадков через кровлю. Именно от состава рисков, равно как от стоимости имущества, его характеристик, условий действия программы, зависит и стоимость полиса. В случае с базовой комплектацией средняя ставка для квартир составляет 0,6% страховой суммы (стоимость полиса), для строений — 0,7%.

Порядок выплат

При наступлении страхового случая примите меры, чтобы предотвратить или уменьшить ущерб и спасти застрахованное имущество. Например, переместите ценные вещи в безопасное место. Далее вызовите экстренные службы: сотрудников МЧС, полиции, управляющей компании и т. п. Сделайте фото и видео поврежденного имущества сразу после происшествия. Не начинайте ремонт и восстановительные работы до согласования с «Ингосстрахом». В течение пяти календарных дней сообщите о случившемся в «Ингосстрах» в приложении IngoMobile.

Чтобы получить возмещение, потребуются документы из компетентных органов, подтверждающие страховое событие. Их можно прикрепить в IngoMobile сразу, когда вы сообщаете о происшествии, либо позже.

Затем следует оценка ущерба и принятие решения о выплате. Материалом для оценки выступают фотографии, загруженные в мобильное приложение, либо данные осмотра, если фотографий недостаточно для корректного определения размера ущерба.

Страховщику также можно предоставить документы, подтверждающие фактические затраты на устранение полученных повреждений, сметы и коммерческие предложения, которые рассмотрят при оценке. Выплата в дальнейшем произойдет не позднее чем через 15 рабочих дней с момента получения последнего документа.

Ольга Мухина