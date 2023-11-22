В думе Добрянки полномочия сложил председатель комитета по вопросам ЖКХ
Сергей Гладков, депутат Добрянской городской думы, по собственному желанию покинул состав местного парламента. Об этом сообщает добрянская газета «Зори Плюс». Господин Гладков написал заявление о выходе из состава думы по собственному желанию. Большинством голосов депутаты Добрянской думы приняли отставку. Сам он свой уход объяснил несогласием с политикой руководства администрации округа.
Сергей Гладков представлял в думе избирательный округ №12 и был избран от партии «Единая Россия». Господин Гладков возглавлял думский комитет по вопросам ЖКХ и инфраструктуры.