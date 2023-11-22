Суд оштрафовал коммерсанта, получившего на незаконной продаже газа 1,5 млрд руб

В Омске завершилось рассмотрение уголовного дела бизнесмена Андрея Зырянова. По ст. 171 УК РФ (ведение предпринимательской деятельности без лицензии с извлечением дохода в особо крупном размере) ему назначили штраф в размере 450 тыс. руб. С учетом первого приговора, который коммерсанту вынесли за уклонение от уплаты налогов, общий размер штрафа составил 700 тыс. руб. Об этом рассказала официальный представитель управления Следственного комитета России по Омской области Лариса Болдинова.

Дело в отношении предпринимателя завели по материалам проверки, проведенной прокуратурой совместно ФСБ. По версии следствия, обвиняемый, будучи фактическим собственником фирмы по продаже топлива, не позднее января 2019 года в промзоне организовал монтаж газораспределительной станции для хранения и слива сжиженного газа. При этом соответствующей лицензии на эксплуатацию взрывоопасного производственного объекта у него не было.

Как рассказали в прокуратуре Омской области, мужчина оформил свой бизнес на подставных лиц, от имени которых заключались договоры купли-продажи и поставки газа с различными организациями. Обвинение считает, что предприниматель незаконно получил доход на сумму 1,5 млрд руб. Вину он признал в полном объеме, ознакомившись с материалами следствия, заявил ходатайство о его рассмотрении в особом (упрощенном) порядке.

В управлении СКР напомнили, что в июле 2023 года бизнесмена осудили за уклонение от уплаты налогов в сумме более 57 млн руб. Его приговорили к штрафу 250 тыс. руб.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Илья Николаев