В Нижегородской области в суд переданы дела о мошеннических колл-центрах

В 2022-2023 году сотрудникам нижегородского управления МВД удалось направить в суд два уголовных дела в отношении мошеннических колл-центров. Организации IT-преступников действовали в Нижегородском и Сормовском районах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Об этом на деловом завтраке нижегородской редакции ИД «Коммерсантъ» «Новый уровень безопасности: защита ресурсов в современных условиях» рассказал начальник отдела по расследованию преступлений в сфере компьютерной информации и высоких технологий следственной части Главного следственного управления ГУ МВД по Нижегородской области Сергей Арефьев.

Полицейским удалось доказать 124 эпизода преступления по кибер-мошенникам, действовавшим из Нижегородского района, и 102 эпизода по преступникам из Сормовского района.

«На скамье подсудимых десятки человек: руководители схем, “звонари”, и люди, обеспечивавшие “бизнес” техникой и связью», – сообщил Сергей Арефьев.

Татьяна Салахетдинова